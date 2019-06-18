Бразильская компания Odebrecht подала заявку о банкротстве

Сан-Паулу, Бразилия, , 08:33 — REGNUM Бразильская строительная компания Odebrecht («Одебрехт»), известная масштабной коррупционной деятельностью в Латинской Америке, объявила себя банкротом, передает немецкий канал n-tv 17 июня.

«Учитывая предстоящий срок погашения нескольких кредитов, непредсказуемые события и недавние атаки на активы компании, руководство решило, что подача заявки на банкротство является наилучшим способом стабилизировать и продолжить деятельность фирмы», — заявил пресс-секретарь компании.

Odebrecht намерена реструктурировать долги в размере 51 млрд реалов (€11,7 млрд).

Напомним, расследование коррупционной деятельности бразильской компании началось в 2014 году. Ее руководитель Марселу Одебрехт с 2016 года отбывает десятилетнее тюремное заключение. По оценкам министерства юстиции США, за время своей деятельности компания выплатила около $785 млн взяток крупным политикам. Компания должна выплатить штрафы в пользу США, Бразилии и Швейцарии в размере около €2,2 млрд.

Из-за обвинений в коррупции в апреле 2019 года совершил самоубийство бывший президент Перу Алан Гарсия. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отбывает срок в тюрьме, его коллега Мишель Темер находится под следствием. Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура требует 26 лет тюрьмы для бывшего президента Перу Ольянту Умалы за получение средств от Odebrecht.

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