Назван объем импорта австралийской говядины в Южную Корею

Сеул, , 08:30 — REGNUM Спустя 30 лет австралийская говядина заняла особое место на южнокорейском рынке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей MLA Korea.

Согласно опубликованным данным, с 1990 года импорт австралийской говядины в Южную Кореи увеличился в три раза. По состоянию на 2018 год импорт составил 170 тыс. тонн.

Известно, что впервые на корейских столах австралийская говядина появилась в 1978 году. Однако после запрета на ввоз австралийская говядина вновь появилась на южнокорейском рынке после проведения Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году.

«В 2018 году потребление говядины на одного человека в стране составило 12,6 кг, что в три раза выше, чем в 1990 году», — сообщили представители MLA Korea.

Известно, что импорт говядины из Австралии в 2012 году составил 125 тыс. тонн, к 2016 году — 179 тыс. тонн. Однако в 2017 году импорт говядины немного сократился и составил 148 тыс. тонн, а к 2018 году снова увеличился до 170 тыс. тонн.

Кроме того, в период с января по май 2019 года импорт говядины составил 66 тыс. тонн.