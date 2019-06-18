Добыча алюминиевых руд в Казахстане за четыре месяца сократилась на 22%

Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Объем добычи алюминиевых руд в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года составил 1,3 млн тонн, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период производство необработанного алюминия сократилось на 9%, до 528,7 тыс. тонн. Отмечается, что более 99% всего производства приходится на Павлодарскую область, где действует АО «Казахстанский электролизный завод».

По итогам первого квартала экспорт необработанного алюминия сократился на 31,2%, до 212,7 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке выросла на 44,5%, до 193,1 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем производства ферросплавов в Казахстане составил 706,8 тыс. тонн, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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