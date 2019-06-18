Почему Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте бензиновых цен

Москва, , 08:25 — REGNUM Ситуацию на внутреннем топливном рынке простой не назовешь. Сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке действительно поступают, но рост в несколько копеек ничто по сравнению со стремительным взлётом мелкоооптовых цен на Санкт-Петербургской товарно сырьевой бирже. А тут ещё прямая линия с президентом «на носу». Чтобы избежать неудобных вопросов от главы государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и поручил своему заместителю Дмитрию Козаку прояснить ситуацию с ценами, считает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Напомним, ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00 мск. Ранее о том, что с 10 по 14 июня 2019 года подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек известили ряд СМИ со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Также уточнялось, что дизельное топливо в среднем выросло в цене на 6 копеек.

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В ходе прямой линии, проведённой в начале июня 2018 года, отвечая на вопрос жителя Санкт-Петербурга о причинах роста цен на бензин, Владимир Путин прежде всего отметил, что это «результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики», и предложил связаться с министром энергетики РФ Александром Новаком. Тот в свою очередь заверил, что правительство предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации цен, но этого сделано не было.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже почти год бензиновые цены лихорадит на фоне падения курса национальной валюты, роста мировых цен на нефть и непомерных экспортных аппетитов нефтяных компаний, которым в сложившихся условиях, осложнённых невнятной налоговой политикой, выгоднее продавать свою продукцию за рубеж (при этом создаётся напряжённость на российском рынке).

Поэтому с 1 июня 2018 года по 1 июля 2019 года вместо полноценной реформы цены нефтепродуктов на внутреннем топливном рынке искусственно сдерживаются в рамках соглашения, которое вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) заключили с российским правительством в обмен на ряд преференций. Но поскольку общие потери ВИНКов от такого «ручного управления» составляют, по разным оценкам, более 100 миллиардов рублей, очевидно, что этих самых преференций нефтяным королям не хватает. Некоторые эксперты не исключают, что до «бензинового ада» осталось совсем немного времени.

Кстати, ранее даже «Роснефть» сама озвучивала печальный факт — цены будут постоянно расти — по крайней мере до 2024 года.

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