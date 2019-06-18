Опубликован топ-500 мощнейших вычислительных систем мира

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:10 — REGNUM Согласно данным рейтинга мощнейших вычислительных систем мира топ-500, опубликованного 17 июня во время международной конференции по суперкомпьютерным технологиям во Франкфурте-на-Майне, Южная Корея заняла 15-е место. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Institute of Science and Technology Information.

Согласно опубликованным данным, первое место в рейтинге занимает суперкомпьютер Summit из американской Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Производительность Summit составила 148 петафлопс (квадриллион вычислений в секунду).

Вторую строчку занимает машина Sierra из Ливерморской национальной лаборатории (США), третью — Sunway TaihuLight из Национального суперкомпьютерного центра (Китай).

Суперкомпьютер Южной Кореи Nurion, имеющий производительность 25,7 петафлопс, расположился в рейтинге на 15-й строчке. Еще две вычислительные системы страны, Nuri и Miri, занимают 99-е и 100-е места соответственно.

Известно, что 43,8% (219 единиц) вычислительных машин в рейтинге расположены на территории Китая, 23,2% (116 единиц) — на территории США.