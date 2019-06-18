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Кудрин допустил в России «социальный взрыв»

Экономика

Глава Счётной палаты обеспокоен нарастающей бедностью

Москва, 18 июня 2019, 07:41 — REGNUM  Бедность в России может привести к «социальному взрыву», если падение уровня жизни не прекратится. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Он признался, что обеспокоен нарастающей бедностью, и отметил, что за чертой бедности сейчас находятся примерно 12,5 млн человек, из них 70% проживают в семьях. В основном это дети, уточнил Кудрин.

Такая тенденция на фоне относительно благополучной ситуации в других странах грозит России «социальным взрывом», согласился гость программы с ведущим. Кудрин добавил, что «бедность в России стала позором» и отметил, что власти страны подготовили ряд предложений по снижению уровня бедности.

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Бедность
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