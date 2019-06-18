Рубль находится в ожидании результатов FOMC

Москва, , 07:08 — REGNUM Рубль 17 июня в очередной раз закрылся в положительной зоне против иностранных валют. Лучший результат он показал против британского фунта (-0,51%). Давление на курс оказало беспокойство инвесторов по поводу возможного Брексита без договора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 64,32 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 72,15 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В преддверии заседания комитета открытого рынка ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС США Пауэлла активность инвесторов на рынке была невысока.

Несмотря на падение нефтяных котировок, рубль остался в положительной зоне. Поддержка исходила от роста индекса государственных российских облигаций (RGBI). Спрос на рублевые активы сохраняется высокий, в связи с чем индекс RGBI вырос на 0,17%, до 141,01 пунктов.

Внимание спекулянтов и инвесторов направлено на результаты двухдневного заседания комитета открытого рынка, которое начнется 18 июня. Регулятор может дать понять, когда произойдет снижение основной процентной ставки. Рынок ожидает снижение ставки в конце 2019 года. Если намёки будут на III квартал, рубль только выиграет.

Рубль от укрепления сдерживает неопределённость в торговых отношениях между США и Китаем. Многие инвесторы рассчитывают, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ходе саммита G20 в Осаке (28−29 июня), чтобы снизить напряжённость на рынках. Скорее всего, пары доллар/рубль и евро/рубль продолжат консолидироваться в районе 64,50 руб. и 72,25 руб.

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