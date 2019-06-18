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«Кричали и писали»: алтайский губернатор приветствует кураторство

Экономика

По случаю назначения некоторых российских министров кураторами в проблемные регионы, глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что Алтаю не помогают ни дотации, ни участие в государственных программах и нацпроектах

Барнаул, 18 июня 2019, 06:55 — REGNUM  По случаю назначения российским премьером Дмитрием Медведевым министров-кураторов в некоторые регионы, губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с весьма любопытным заявлением. Из сообщения губернаторской пресс-службы следует, что глава региона признаёт: в плане улучшения социально-экономического развития краю не помогают ни дотации, ни участие в государственных программах и нацпроектах.

«Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития. И мы кричали и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития», — заявил Виктор Томенко.

Включение Алтайского края в список регионов, которым назначили кураторов, он отнёс к достижениям своей команды и выразил надежду, что кураторство станет первым положительным шагом в работе регионального правительства. А целью этой работы, по мнению главы края, должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни.

Напомним, о том, что глава российского правительства Дмитрий Медведев закрепил за министрами кураторство над рядом российских регионов, заявил 14 июня журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин будет курировать Алтай, Карелию и Туву, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — Адыгею, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, министр труда Максим Топилин — Алтайский край, министр финансов Антон Силуанов — Курганскую область.

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