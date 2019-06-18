Час Х для группы «ГАЗ»: актив Дерипаски подведёт итоги

Нижний Новгород, , 06:51 — REGNUM В Нижнем Новгороде 27 июня 2019 года пройдёт общее собрание участников (акционеров) ПАО «ГАЗ», чьи рабочие неделю назад провели пикет под стенами американского консульства США, требуя «не давить на ГАЗ» и отменить санкции против собственника группы Олега Дерипаски. В отчёте компании, который обнародован в преддверии общего собрания, отмечается, что «общество предпринимает все зависящие от него действия с целью снятия санкций с Группы ГАЗ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В случае не снятия санкций с Группы ГАЗ/непродления изъятий из санкционного режима в отношении Группы ГАЗ до 06 июля 2019 года, санкции США будут в полной мере распространяться на ПАО ГАЗ совместно с его дочерними компаниями», — уточняется в отчёте.

Там же добавляется, что «финансовые риски для компании остаются существенными, учитывая неопределённость внешней среды и те ограничения на функционирование бизнеса, которые накладывает долговое бремя».

На общем собрании акционеров планируется решить вопросы распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, убытков общества по результатам 2018 финансового года. Также предстоит избрать совет директоров, ревизионную комиссию и утвердить аудитора. В 2018 году, по данным ПАО, на соцпрограммы, льготы и гарантии работникам было направлено около 547,4 млн рублей, в 2019 году объем выплат в рамках коллективного договора планируется увеличить до 667,7 млн рублей.

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Напомним, в начале июня рабочие Горьковского автозавода («Группы ГАЗ») провели пикет под стенами посольства США в Москве, призывая отменить санкции в отношении Олега Дерипаски, мотивируя тем, что это не санкции против него, а санкции против ГАЗа и бьют они «по 40 тысячам работников ГАЗа и 400 тысячам рабочих в индустрии». «Не дави на ГАЗ», — призывали рабочие.

Ещё в середине апреля 2019 года Дерипаска, уже год находящийся под санкциями, заявил, что готов отказаться от контрольного пакета компании, если она не сможет работать в условиях санкций. Позднее гендиректор группы Вадим Сорокин обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмом, где просил оказать государственную поддержку ПАО в размере почти 30 млрд рублей. Он указывал на то, что без этой помощи компанию ждёт дефолт и спад производства на 40% уже во втором полугодии 2019 года. Козак в публичных комментариях на это уточнил, что власти готовы помогать компании «в пределах разумного».