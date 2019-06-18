В южноуральском Миассе стабилизировалась ситуация с вывозом мусора

Миасс, Челябинская область, , 05:54 — REGNUM В Миассе Челябинской области стабилизировалась ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Мусорокамеры в 245 домах расчищены после поднятого скандала.

Кроме того, региональный оператор «Центр коммунального сервиса» установил дополнительные контейнеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управляющие компании несколько дней не очищали мусорокамеры в многоквартирных домах, заявляя, что это сфера деятельности регоператора. Жильцы жаловались на сильный запах и опасались нашествия тараканов и крыс.

В ситуацию вмешалась администрация города. В официальном сообщении на сайте мэрии говорится, что регоператор только забирает мусор с контейнерных площадок. А до этих площадок его должны доставлять управляющие компании, в их же зону ответственности входит и уборка мусорокамер.

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