Медведев присоединил Чапаевский механический завод к заводу в Казани

Казань, , 05:29 — REGNUM Распоряжением правительства РФ, подписанным Дмитрием Медведевым, федеральное казённое предприятие «Чапаевский механический завод» из Самарской области присоединяется к «Казанскому заводу точного машиностроения». За казанским предприятием закрепят право оперативного управления за имущественным комплексом механического завода, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минпромторгу РФ совместно с Росимуществом в рамках данного распоряжения поручено оформить права оперативного управления имущественным комплексом самарского предприятия за ФКП «Казанский завод точного машиностроения». Также Минпромторг РФ совместно с Минэкономразвития РФ за десять месяцев должен провести все необходимые мероприятия в этом направлении и представить свои предложения по внесению изменений в нормативные акты.

Завод в Чапаевске юридически становится филиалом казанского завода.

Напомним, подобное объединение было одобрено Владимиром Путиным ещё 25 апреля 2019 года, о чём был выпущен соответствующий указ. Новое предприятие получило название «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения».

Казанский завод был основан на базе эвакуированного Ленинградского завода им. М.И. Калинина в 1941 году. После войны он выпускал продукцию сельскохозяйственного машиностроения. На сегодня предприятие производит детали из металлов для тракторов, грузовых и легковых машин, а также детали для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) на входе подключённой к нему газовой аппаратуры, и другую продукцию. В 1981 году за трудовые заслуги коллектив казанского завода был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Чапаевский механический завод работает в сфере производства промышленных средств взрывания. Он ведёт свою историю с капсюльного завода «Металлист», основанного в 1913 году на территории, примыкающей к Сергиевскому заводу взрывчатых веществ.