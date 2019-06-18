В Нижнем Новгороде построят областной центр аутизма

Нижний Новгород, , 04:09 — REGNUM Государственное казённое учреждение «Нижегородстройзаказчик» объявило открытый конкурс в электронной форме на проведение проектных и изыскательских работ для последующего строительства образовательной организации для детей с расстройствами аутистического спектра «Региональный центр аутизма Нижегородской области». Итоги конкурса должны подвести 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце мая 2019 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области было одобрено выделение участка под Региональный центр аутизма, рассчитанный на 150 мест. Разместить объект планируется на улице Слобода Подновье в Нижнем Новгороде напротив дома № 604, для чего ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» выделяется участок площадью 21,258 тыс. кв.м. Построить объект должны за 11 месяцев, планируемый объём инвестиций — 546 млн рублей.

Разработать проектную документацию и провести изыскательские работы победитель конкурса, объявленного государственным учреждением, должен будет до 25 декабря 2019 года.

«Срок выполнения первого этапа «Выполнение инженерных изысканий (за исключением историко-культурных (археологических) изысканий» — в течение 40 дней со дня заключения контракта. Срок передачи государственному заказчику второго этапа «Выполнение историко-культурных (археологических) изысканий» — в течение 70 дней со дня заключения контракта. Срок выполнения третьего этапа «Разработка проектной документации в составе согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» — в течение 70 дней со дня заключения контракта», — уточняется в документации и добавляется, что четвёртый этап включает сопровождение государственной экспертизы проектной документации, получение положительных заключений по проектной документации и достоверности определения сметной стоимости и он должен быть осуществлён в течение 130 дней со дня заключения контракта.

Начальная цена лота — 20 562 600 рублей.

В тендере оговорено, что, если победитель сам не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то должен привлечь таковых для реализации контракта.

Финансировать проектные работы будут из адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019−2021 годы.