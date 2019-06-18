В Бразилии разрешили создавать иностранные авиакомпании

Бразилиа, , 04:11 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал законопроект, согласно которому в стране разрешается создание авиакомпаний со 100-процентным иностранным участием, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Ранее, в конце 2018 года, временно были отменены ограничения на состав учредителей авиаперевозчиков, среди которых должна была обязательно присутствовать одна из бразильских компаний. После этого парламент принял решение отменить эти ограничения совсем, после чего законопроект поступил на подпись президенту страны.

Отмечается, что за это время пока только одна иностранная авиакомпания воспользовалась этой возможностью. Ей стала группа компаний Globalia из Испании, которой принадлежит авиакомпания Air Europa. Теперь она сможет выполнять внутренние рейсы в Бразилии.