Аукционный дом Sotheby's продали за $3,7 млрд

Нью-Йорк, США, , 02:57 — REGNUM Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.

«Sotheby's — один из наиболее элегантных и вдохновляющих брендов в мире. Ранее я долгое время был его клиентом и всю жизнь восхищался этой компанией. Теперь я и моя семья владеем Sotheby's», — сообщил покупатель.

Исполнительный директор аукционного дома Тед Смит заявил, что его продажа позволит обеспечить более эффективное развитие Sotheby's. На продажу отреагировали и акции аукционного дома — за 18 июня они выросли в цене до $56,13.