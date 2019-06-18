Вторник, 18 Июня 2019 года
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Аукционный дом Sotheby's продали за $3,7 млрд

Экономика

Его приобрел франко-израильский бизнесмен Патрик Драхи

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 02:57 — REGNUM  Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.

«Sotheby's — один из наиболее элегантных и вдохновляющих брендов в мире. Ранее я долгое время был его клиентом и всю жизнь восхищался этой компанией. Теперь я и моя семья владеем Sotheby's», — сообщил покупатель.

Исполнительный директор аукционного дома Тед Смит заявил, что его продажа позволит обеспечить более эффективное развитие Sotheby's. На продажу отреагировали и акции аукционного дома — за 18 июня они выросли в цене до $56,13.

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