Вторник, 18 Июня 2019 года
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Азербайджанский газ дошел до Европы

Экономика

«Газ, добытый в «Шах-Денизе», первая партия которого была прокачена 23 января 2018 года в трубопровод TANAP, 15 июня дошел до границы с Европой», — говорится в заявлении SOCAR

Азербайджанский газ дошел до Европы

Баку, 18 июня 2019, 01:18 — REGNUM  Согласно распространенному 17 июня сообщению государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), добытый на азербайджанском месторождении «Шах Дениз» газ через Трансанатолийский газопровод TANAP начал экспортироваться в Европу.

«Газ, добытый в «Шах-Денизе», первая партия которого была прокачена 23 января 2018 года в трубопровод TANAP, 15 июня дошел до границы с Европой», — говорится в заявлении SOCAR.

Экспорт азербайджанского газа на европейские рынки стартовал раньше запланированного. Ранее гендиректор консорциума TANAP Салтук Дюзел отметил, что азербайджанский газ, добытый в «Шах Денизе», начнет поставляться в страны Южной Европы не ранее 1 июля 2019 года.

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Газодобыча и транспортировка газа
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