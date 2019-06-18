Азербайджанский газ дошел до Европы

Баку, , 01:18 — REGNUM Согласно распространенному 17 июня сообщению государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), добытый на азербайджанском месторождении «Шах Дениз» газ через Трансанатолийский газопровод TANAP начал экспортироваться в Европу.

«Газ, добытый в «Шах-Денизе», первая партия которого была прокачена 23 января 2018 года в трубопровод TANAP, 15 июня дошел до границы с Европой», — говорится в заявлении SOCAR.

Экспорт азербайджанского газа на европейские рынки стартовал раньше запланированного. Ранее гендиректор консорциума TANAP Салтук Дюзел отметил, что азербайджанский газ, добытый в «Шах Денизе», начнет поставляться в страны Южной Европы не ранее 1 июля 2019 года.