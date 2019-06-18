Порты Арктики: грузооборот держится на добыче полезных ископаемых

Мурманск, , 08:00 — REGNUM Грузооборот российских портов арктического бассейна за январь-май 2019 года составил 43,31 млн т, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 23,9%. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов.

Такие показатели роста, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, а именно транспортировкой полезных ископаемых, добытых в арктической зоне. Так, с начала года перевалка наливных грузов выросла на 32,8%, до 31,01 млн тонн, а объем перевалки сухих грузов увеличился на 5,9% — до 12,3 млн тонн.

Среди портов Арктики наибольший рост отмечен в порту Сабетта — объем перевалки грузов там увеличился в 2,3 раза, до 11,39 млн тонн. Положительная динамика объясняется ростом перевалки сжиженного природного газа с предприятий на Ямале.

Также высокие показатели роста демонстрируют порт Кандалакша и порт Дудинка — на 34,6% и 16,3% соответственно. Грузооборот порта Варандей составил 3,04 млн тонн, на 11% выше, чем годом ранее.

Грузооборот порта Мурманск с начала года вырос всего на 5,9%, до 26,16 млн тонн. При этом грузооборот Мурманского морского рыбного порта за пять месяцев 2019 года упал на 38,7%, до отметки 90,3 тыс. тонн.

Единственным отрицательную динамику демонстрирует Архангельск — там объемы перевалки снизились на 6,1%, до 1,11 млн тонн.

Согласно майским указам президента России к 2025-му грузопоток Северного морского пути (СМП) возрастет в десять раз до 80 млн тонн.

В целом планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

Напомним, всего в морских портах России за январь-май текущего года было перевалено 339,6 млн тонн, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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