В Китае быстро растут инвестиции в высокие технологии и инфраструктуру

Пекин, , 22:19 — REGNUM Двадцать инвестиционных проектов на общую сумму свыше 51 млрд юаней (около 7,5 млрд долларов) одобрены в мае 2019 года Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР, сообщает 17 июня «Синьхуа».

По словам официального представителя госкомитета Мэн Вэя, основными направлениями для инвестиций являются транспортная инфраструктура и высокие технологии. За первые пять месяцев 2019 года объемы инвестиций стабильно росли, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% в годовом исчислении. При этом капиталовложения в высокотехнологические отрасли и рынок услуг возросли опережающими темпами, соответственно на 10,2% и на 15,6%.