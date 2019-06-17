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В Китае быстро растут инвестиции в высокие технологии и инфраструктуру

Экономика

В первые месяцы текущего года одобрены два десятка инвестпроектов

В Китае быстро растут инвестиции в высокие технологии и инфраструктуру
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Процессор

Пекин, 17 июня 2019, 22:19 — REGNUM  Двадцать инвестиционных проектов на общую сумму свыше 51 млрд юаней (около 7,5 млрд долларов) одобрены в мае 2019 года Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР, сообщает 17 июня «Синьхуа».

По словам официального представителя госкомитета Мэн Вэя, основными направлениями для инвестиций являются транспортная инфраструктура и высокие технологии. За первые пять месяцев 2019 года объемы инвестиций стабильно росли, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% в годовом исчислении. При этом капиталовложения в высокотехнологические отрасли и рынок услуг возросли опережающими темпами, соответственно на 10,2% и на 15,6%.

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Экономика Китая
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