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Артамонов предложил бизнесменам из Нидерландов расширить сотрудничество

Экономика

Внешнеторговый оборот Калужской области с Нидерландами за январь и март 2019 года составил 83,9 млн долларов США

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Артамонов предложил бизнесменам из Нидерландов расширить сотрудничество
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
Делегация голландских бизнесменов посетила Калугу

Калуга, 17 июня 2019, 21:38 — REGNUM  Делегация голландских бизнесменов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Нидерландов в Российской Федерации Региной Джонс-Бос 17 июня посетила Калугу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, среди гостей из Нидерландов — представители компаний сфер автомобилестроения, логистики, нефтяной и химической промышленности, здравоохранения, экологии и растениеводства.

В первой половине дня голландские бизнесмены побывали в административном деловом центре Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», где для них было проведено представление экономического потенциала региона.

Гости осмотрели индустриальный парк «Ворсино», встретились с руководством Агентства развития бизнеса Калужской области, совместно с представителями профильных ведомств приняли участие в круглых столах по отраслевым направлениям взаимодействия.

В ходе встречи представители голландского бизнеса рассказали о своей деятельности в части возможной передачи передового опыта в решении многих вопросов, актуальных и для калужского бизнеса.

На встрече с губернатором области Анатолием Артамоновым стороны положительно оценили динамику развития торговых отношений.

«У Калужской области и Нидерландов хорошие давние связи, — подчеркнула Регина Джонс-Бос. — Мы хотим, чтобы они стали более тесными и видим для себя широкие возможности наладить сотрудничество между нашими компаниями».

Губернатор Анатолий Артамонов положительно оценил данное стремление. Помимо экономики в числе приоритетных сфер для вложения инвестиций он назвал образование, здравоохранение, обращение с отходами, сельское хозяйство, производство компонентов для автопрома, а также привлечение технологий по использованию сжиженного газа в качестве топлива для автотранспорта и в этой связи строительство соответствующей инфраструктуры.

Напомним, внешнеторговый оборот Калужской области с Нидерландами за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 44,4% и составил 83,9 млн долл. США, а за три месяца 2019 года этот показатель вырос еще на 17%.

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