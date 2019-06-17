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Нефть Brent просела до $61 за баррель

Экономика

Падение цен ограничивает напряженность на Ближнем Востоке

Нефть Brent просела до $61 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 17 июня 2019, 21:11 — REGNUM  Мировые цены на нефть снизились примерно на 1%, марка Brent опустилась к отметке 61 за баррель, 17 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent подешевела на 77 центов (1,24%), до $61,24 за баррель. Нефть WTI опустилась на 44 цента (0,84%), до $52,07 за баррель.

Падение цен ограничивает напряженность на Ближнем Востоке — прежде всего, опасения за поставки нефти из Персидского залива после нападений на танкеры к югу от Ормузского пролива.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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