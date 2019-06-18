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Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике

Экономика

«Депутатам необходимо повышать уровень знаний»

Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике
Иллюстрация: Digital.gov.ru
Цифровое общество

Москва, 18 июня 2019, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 18 июня депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примут участие в семинаре «Новые технологии для экономики будущего» на площадке «Школы 21» Сбербанка, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В рамках семинара будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.

По словам Володина, «формирование законодательства в сфере цифровой экономики идет практически с нуля».

«Цифровая экономика — это особая сфера, и депутатам необходимо повышать уровень знаний и знакомиться с передовыми достижениями», — полагает спикер Госдумы.

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Он напомнил, что семинар пройдет в преддверии больших парламентских слушаний по цифровой экономике, которые состоятся в Госдуме 8 июля.

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