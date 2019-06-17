Заработала программа льготных займов для калининградских промышленников

Калининград, , 19:48 — REGNUM В Калининградской области заработали пять новых программ по финансовой поддержки промышленников, которые могут рассчитывать на займы от 5 до 100 млн рублей по ставке от одного до семи процентов годовых, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба правительства Калининградской области.

Всего утверждено пять новых программ: «Повышение производительности труда», «Переработка отходов», «Пищевая и перерабатывающая промышленность» (проектное финансирование), «Пищевая и перерабатывающая промышленность» (пополнение оборотных средств) и «Инвестиционное финансирование».

По словам директора регионального Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило, уже составлен предварительный список кандидатов на получение льготных займов, который состоит из 20 компаний.

Региональный Фонд развития промышленности заработал с 2017 года, а поддержку получили пять компаний. Заёмщики фонда реализуют инвестиционные проекты на общую сумму в почти 200 млн рублей, а ожидаемая сумма налоговых поступлений за весь срок займа этих проектов должна составить свыше 280 млн рублей.