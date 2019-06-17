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ЕС и промышленники Италии не поддержали введение минимальных зарплат

Экономика

В Брюсселе считают, что 9 евро в час — это слишком много

Рим, 17 июня 2019, 19:11 — REGNUM  Конфедерация промышленников Италии не поддерживают идею о введении минимального уровня оплаты труда, заявил в понедельник, 17 июня, глава конфедерации Винченцо Бочья, передает Il Messaggero.

Против выступили и эксперты брюссельской организации по развитию и сотрудничества ЕС. Они полагают, что власти Италии предлагают слишком высокий (выше среднего в ЕС) минимальный уровень.

Ранее в понедельник вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство рассмотрит декрет о введении минимального уровня оплаты труда. Предполагается, что речь будет идти о 9 евро в час.

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Экономика Италии
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