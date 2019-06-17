Понедельник, 17 Июня 2019 года
18:00:09 МСК

Китай выпускает на высокоскоростные линии новые поезда

Экономика

И соединяется новыми маршрутами с Европой

Пекин, 17 июня 2019, 18:00 — REGNUM  В Китае с 10 июля вводятся в эксплуатацию новые высокоскоростные поезда, благодаря которым будет сокращено время многих маршрутов и установлено прямое пассажирское сообщение между северным Китаем (провинции Хэбэй) и Сянганом (Гонконгом), сообщает 17 июня Синьхуа со ссылкой на компанию China Railway.

В результате нововведений общее суточное количество пассажирских мест на пике летних перевозок увеличится на 260 тыс. единиц. Кроме того, еще на две единицы увеличится количество грузовых поездов на маршруте Китай — Европа, которое достигнут 70.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высокоскоростные железнодорожные магистрали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить