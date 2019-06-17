Китай выпускает на высокоскоростные линии новые поезда

Пекин, , 18:00 — REGNUM В Китае с 10 июля вводятся в эксплуатацию новые высокоскоростные поезда, благодаря которым будет сокращено время многих маршрутов и установлено прямое пассажирское сообщение между северным Китаем (провинции Хэбэй) и Сянганом (Гонконгом), сообщает 17 июня Синьхуа со ссылкой на компанию China Railway.

В результате нововведений общее суточное количество пассажирских мест на пике летних перевозок увеличится на 260 тыс. единиц. Кроме того, еще на две единицы увеличится количество грузовых поездов на маршруте Китай — Европа, которое достигнут 70.