В Харбине в рамках российско-китайского ЭКСПО-2019 прошли Дни Татарии

Казань, , 17:58 — REGNUM В Харбине завершились Дни Татарии, которые стали одним из мероприятий Российско-Китайского ЭКСПО — 2019. Глава республики Рустам Минниханов посетил деловой форум, а также предприятия провинции Хэйлунцзян, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Сразу же по прибытию в КНР состоялась официальная встреча Минниханова с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао.

«Татарстан активно взаимодействует с китайскими партнерами. У нас происходит постоянный обмен делегациями. Я несколько раз в год посещаю Китай. В прошлом году посетил 6 провинций: Чжэцзян, Фуцзянь, Шанхай, Шаньдунь, Тяньцзинь, Гуандун. У нашей республики подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и 14 соглашений между муниципальными образованиями. Мы сотрудничаем с провинциями Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Чунцион и, конечно же, Хэйлунцзян», — отметил глава Татарии.

Губернатор Ван Вэньтао заявил, что провинция Хэйлунцзян заинтересована в открытии прямого авиасообщения между Казанью и Харбином. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями Китая. Эту инициативу поддержал глава республики. Также Минниханов поблагодарил китайского коллегу за поддержку татарской мечети города Харбин, которая была построена в начале ХХ века эмигрантами, прибывшими в годы строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).

«Я посещал Харбин в октябре 2015 года. Впечатлен уровнем социально-экономического развития вашего региона. Мы открыты к сотрудничеству с провинцией Хэйлунцзян», — подчеркнул глава Татарии.

Вместе с губернатором они приняли участие в работе делового форума «Татарстан — Хэйлунцзян». Приветствуя участников форума Минниханов сообщил, что по итогам 2018 года торговый оборот республики и КНР составил $630 млн и есть дальнейший потенциал экономического роста. Глава агентства инвестиционного развития Татарии Талия Минуллина представила торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона и ответила на вопросы китайских гостей. Новый торгово-экономический представитель республики в Китае Евгений Горшков кратко рассказал о возможностях ОЭЗ «Алабуга», как одной из площадок привлечения китайских инвестиций. Представители бизнеса провинции Хэйлунцзян показали проекты нового района развития Харбина и крупной сельскохозяйственной компании «Быдануанг».

Также Минниханов посетил научно-техническую акционерную компанию Corner. Основная её деятельность включает разработку и применение информационных технологий, авионики и авиационных карт общего назначения, а также строительство умных городов. В настоящее время компания обслуживает более 800 учреждений Китая. Несколько лет назад компания начала разработку программного обеспечения, связанного с всеобщей системой безопасности полетов.

Особый интерес республиканкой делегации вызвала молочно-производственная акционерная компания Wondersun diary, которая первой получила звание «Китайская народная марка». Стоимость бренда компании 15 лет подряд входит в рейтинг топ-500 ценных брендов Китая и в топ-50 лидирующих предприятий пищевой промышленности Китая. Сейчас компания имеет 20 филиалов и 14 перерабатывающих предприятий в провинциях Хэйлунцзян, Хэбэй, Тяньцзинь, Ляонин и других. Годовая производительность обработки свежего молока составляет 1 млн тонн, а ежегодная производственная мощность молочных продуктов — 680 тыс. тонн.

Дни Татарии в Харбине завершились концертом Государственного симфонического оркестра под управлением дирижёра Александра Сладковского.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году ЭКСПО проходит под девизом «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее». Выставка совмещена с очередной Харбинской международной торгово-экономической ярмаркой.

Выставочные зоны разделены на павильоны по различным тематикам, как международный, российско-китайское сотрудничество, новинки электромеханического оборудования и крупногабаритной техники. В ходе ЭКСПО демонстрируются результаты проектов по развитию сельского хозяйства, производству оборудования, добыче полезных ископаемых, электронной торговле, культуре и инфраструктурном развитии, даже в аэрокосмической промышленности.

Специально создан павильон российско-китайского сотрудничества, где представлены стенды регионов России, наиболее активно сотрудничающих с Китаем. На стенде Татарии желающие могут познакомиться не только с экономической и инвестиционной привлекательностью региона, но и попробовать традиционные национальные угощения.

В рамках ЭКСПО проходит специально подготовленная программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов. В том числе на полях ЭКСПО проходит Международный таможенный форум Китай-ЕАЭС, а также проводятся встречи и заседания по развитию сотрудничества провинции Хэйлунцзян Китая с различными регионами России.

В 2019 году отмечается 70-летие основания дипломатических отношений между Китаем и Россией.