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Вице-премьер Италии: зарплаты трех миллионов граждан недопустимо низки

Экономика

Власти Италии могут установить минимальный уровень оплаты труда

Рим, 17 июня 2019, 17:19 — REGNUM  Три миллиона граждан Италии получают недопустимо низкие зарплаты, заявил в понедельник, 17 июня, вице-премьер Италии по экономике, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Sky Tg 24.

В ближайшее время «Движение» предложит правительству рассмотреть декрет об установлении минимального уровня оплаты труда, такие нормы действуют в большинстве стран ЕС, сказал Ди Майо.

Ранее предполагалось, что минимальный уровень оплаты труда в Италии может быть установлен на уровне 9 евро в час.

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Экономика Италии
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