Теплоэнергетикам Арзамаса выделили 200 млн рублей на погашение долгов

Нижний Новгород, , 16:54 — REGNUM За счет субсидии, выделенной из резервного фонда правительства Нижегородской области, в размере 200 млн рублей более чем наполовину погашен многолетний долг Муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия Арзамаса (МУ ТЭПП) — единой теплоснабжающей организации, обеспечивающей теплом городских потребителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее решение губернатора Глеба Никитина мэр Арзамаса Александр Щелоков назвал беспрецедентным. поскольку такого резкого снижения долга никогда не было.

«Решение о выделении этой суммы для нас спасительное и своевременное. Благодаря субсидии мы смогли более чем на 60% закрыть долг котельной, которую арендует ООО «Рикор Энерго». Кроме этого, достигнута договоренность с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» по снятию вопроса об ограничении горячего водоснабжения в 10 микрорайоне, который обслуживает эта котельная. Принципиальным было также значительное погашение долга перед Арзамасским машиностроительным заводом», — сказал Щелоков и уточнил, что задолженность снизилась в три раза.

Долги копятся несколько лет и к настоящему моменту общая сумма задолженности составила 327 мл рублей.

При этом мэр города отметил, что в отношении предприятия потребители также имеют задолженность в размере 120 млн рублей.

«Параллельно с этим мы должны найти инструменты модернизации мощностей, внедрение современных практик теплоснабжения, в том числе через концессионные механизмы», — заключил Щелоков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск поставщика газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к МУ ТЭПП на сумму более 78 млн рублей.

Ещё в конце марта 2019 года АО назвало ситуацию с расчётами за газ теплоснабжающих организаций города Арзамаса перешедшей «в критическое состояние». Звучали также предупреждения о возможном ограничении поставок газа.

Судом также удовлетворён иск о взыскании с МУ ТЭПП задолженности перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» за поставленный в ноябре-декабре 2018 года газ.

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