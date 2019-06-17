Попытка «улучшить» статистику: о новых критериях пособий для малоимущих

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Государство не должно вмешиваться в вопрос о частной собственности граждан, а предложения региональных властей напоминают попытку «улучшить» ситуацию с бедностью, ничего для этого не делая, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения о возможных изменений в системе выплаты пособий для малоимущих.

Ранее газета «Известия» сообщила о предложениях региональных властей в Министерство труда об изменениях критериев выплаты пособия для малоимущих. В частности, в некоторых регионах было предложено не выплачивать этого пособия обладателям огорода или второй квартиры, а «высвободившиеся» средства направить на поддержку «истинных бедных».

«Прежде всего, государство не должно никак вмешиваться в вопрос о частной собственности граждан. Как граждане распоряжаются своей собственностью, это их личное дело. Если у меня есть огород, на котором ничего не растет, то это моя проблема.

В том, что касается недвижимости, очень значим психологический фактор. Да, если человеку 40 лет, у него нет работы и есть вторая квартира, он может ее сдать или продать, и в этом нет никакой проблемы. Для людей старшего поколения это не так. Нужно, чтобы несколько поколений прожили при свободной купле-продаже жилья, тогда это будет восприниматься спокойно.

Все эти предложения очень напоминают попытку «улучшить» ситуацию с бедностью, ничего для этого не делая. Ведь задача сократить число бедных поставлена. Пожалуйста, они напишут, что те, у кого есть огороды и вторые квартиры, бедными не считаются. И получим «улучшение» показателей. Но, простите, если мы считаем, что ситуация «прокормиться с огорода» нормальна, то зачем нам все остальное, начиная с образования?» — отметила Елена Кудрявцева.