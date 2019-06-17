На «ЗиО-Подольск» запустили инновационный наплавочный комплекс

Подольск, Московская область, , 16:03 — REGNUM Новый автоматизированный комплекс для наплавки труб запустили специалисты машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» в производстве тепловой энергетики. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Установка отечественного производства предназначена для выполнения коррозионностойкой наплавки высоконикелевым сплавом на коллекторах различных диаметров. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, он также способен выдерживать достаточно высокие температуры (до 1000°С) и обладает стойкостью к образованию окалины при температурах до 1175 °C.

Отмечается, что инновационный комплекс работает по технологии Сold Metal Transfer — «холодный перенос металла» (СМТ), не имеющей аналогов в России. Он приобретён в рамках выполнения общероссийского проекта «Энергия из отходов».

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» — крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения. Предприятие входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш.

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