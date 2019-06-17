LG Chem и TBSK перенесут производственные мощности в южнокорейский Куми

Куми, Южная Корея, , 16:02 — REGNUM LG Chem и Toray Battery Separator Korea (TBSK) планирует перенести свои производственные мощности в промышленный комплекс южнокорейского города Куми (провинция Кёнсан-Пукто), площадь которого равна 1,93 млн кв. м. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на данный момент площадь комплекса занята на 22% (424 тыс. кв. м., 11 предприятий). Если LG Chem и Toray Battery Separator Korea перенесут свои производственные мощности в промышленный комплекс, то занятая площадь увеличится в два раза до 44%.

На данный момент дочернее предприятие японской компании TBSK ведет переговоры с представителями министерства торговли, промышленности и энергетики о строительстве завода по производству литий-ионных аккумуляторов.

LG Chem также планирует построить на территории комплекса завод по производству катодных материалов для аккумуляторов.

По предварительным данным, южнокорейская компания планирует построить завод к 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 500 млрд вон (~$421,4 млн).