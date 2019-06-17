Главное — не дойти до крайности, корректируя понятие «бедность»

Москва, , 15:57 — REGNUM Заявления чиновников о том, что необходимо корректировать определение «бедность», небезосновательны. Как и небезосновательны заявления относительно корректировок, по которым не будут выдаваться пособия, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

В России значительное количество людей получают минимальную белую заработную плату, а основную часть — в конверте, поэтому многие граждане по закону могут себя считать не обеспеченными, но фактически таковыми не являются.

«Однако в разработке и внедрении корректировок главное — не дойти до крайности, что из-за них будут ограничены в социальной помощи граждане, которые действительно в ней нуждаются. В частности, неверным критерием можно считать наличие дачи или земельного участка.

В современных реалиях подсобное хозяйство порой не является значимым подспорьем, особенно, если сравнивать цены в магазине и затраты на выращивание», — пояснил эксперт.

В свою очередь, есть и положительные примеры корректировок, например, в Кабардино-Балкарии и Татарии. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, квартиры и дачные дома (более 40 кв. метров на члена семьи). Действительно, людей, которые владеют хоть чем-то из перечня, вряд ли можно считать социально незащищенными.

«Объективные корректировки, безусловно, необходимы, чтобы, с одной стороны, снизить давление на бюджет, с другой стороны, увеличить адресную помощь нуждающимся. Более того, стоит отметить, что если деньги идут нуждающимся, то они быстрее идут в экономику снова, ведь у людей бедных меньше склонность к сбережениям», — считает Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.

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