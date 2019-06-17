Ущерб лесному хозяйству Пензенской обл. в 2019 г. нанесен на 700 млн рублей

Москва, , 15:54 — REGNUM Более 700 миллионов рублей составила сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству Пензенской области вследствие ненадлежащего исполнения в 2019 году региональным Минсельхозом полномочий в области лесных отношений. Об этом сегодня, 17 июня, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, говоря о результатах проведенных в Пензенской области проверок исполнения лесного законодательства. Среди нарушений он отметил необоснованное назначение и проведение рубок.

Как передает пресс-служба Россельхоза, факты нарушения лесного законодательства были установлены в ходе выездной внеплановой проверки, проведенной по поручению прокуратуры Пензенской области в феврале-марте 2019 года территориальным органом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) — департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

Как пояснил глава Рослесхоза, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области допускало нарушения возрастных периодов проведения рубок ухода за лесами. В частности, были назначены и проведены рубки в приспевающих и спелых насаждениях. Кроме того, в ходе проверки было выявлено назначение и проведение сплошных и выборочных рубок на участках особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения и особо защитных участках лесов с нарушением правового режима. В регионе также выявлены факты проведения санитарных рубок лесных насаждений, неправомерно назначенных неуполномоченными лицами. Помимо этого, установлены факты непринятия мер по ликвидации лесного пожара.

По итогам проверки в адрес регионального министерства направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, материалы внеплановой проверки направлены в прокуратуру Пензенской области и УФСБ России по Пензенской области.

В настоящее время, по информации правоохранительных органов, по результатам этой внеплановой проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее, в 2017—2019 гг. в Пензенской области уже были выявлены факты незаконных рубок лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

«Федеральное агентство лесного хозяйства активно, на регулярной основе взаимодействует с ФСБ России, МВД России и органами прокуратуры в целях выявления правонарушений в лесном хозяйстве страны. Эта работа будет продолжена», — подчеркнул глава Рослесхоза Иван Валентик.