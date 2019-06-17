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ВВП Таджикистана в январе-мае вырос на 7,3%

Экономика

В структуре ВВП доля промышленности составляет 12,3%

Душанбе, 17 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана по итогам января-мая 2019 года составил 24,6 млрд сомони ($2,6 млрд), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

В структуре ВВП доля промышленности составляет 12,3%, сельского хозяйства — 10,5%, торговли — 9,6%, платных услуг — 1%. За отчетный период производство промышленной продукции составило 9,7 млрд сомони ($1,03 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года ВВП Таджикистана составил 17,9 млрд сомони ($1,8 млрд по курсу на 28 мая), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Таджикистана
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