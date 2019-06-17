Крупнейший на Урале конгресс-центр готов к международному саммиту GMIS-2019

Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM 17 июня конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», строительство которого вела компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), введён в эксплуатацию. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, подтверждающее готовность объекта для проведения мероприятий и приема гостей. Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля этого года.

Конгресс-центр общей площадью около 42 тысяч квадратных метров расширит возможности МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Для бизнес-мероприятий предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков.

«С вводом в эксплуатацию конгресс-центра Екатеринбург обрел новую прекрасную площадку, которая способна обеспечить проведение на самом высоком уровне самых разных мероприятий — от саммитов до концертов мировых звезд. Сегодня мы можем констатировать, что Свердловская область готова принимать Глобальный саммит производства и индустриализации. Уверен, комфорт и возможности конгресс-центра оценят гости, которые впервые приедут на Средний Урал. А те, кто уже приезжал к нам на ИННОПРОМ и другие международные мероприятия, — отметят эволюционные изменения, которые претерпел международный выставочный центр «Екатеринбург ЭКСПО», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Уникальной особенностью комплекса является многофункциональный зал вместимостью до 5000 человек. Здесь можно проводить крупные международные конгрессы, форумы, концерты мировых звезд, спортивные поединки, цирковые и театрализованные шоу. Организация мероприятий в различных форматах возможна благодаря трансформации сцены и партера: предусмотрена бличерная система кресел и подъемно-опускная платформа, позволяющая оперативно конфигурировать зал под задачи мероприятий. Зал оборудован современной мультимедийной системой и системой постановочного освещения. Для обеспечения качественного звука на стенах размещены рельефные акустические панели, по периметру установлены колонки и сабвуферы. Акустическая система зала подходит также для концертов оперных исполнителей. Размещение и смена декораций будет проводиться с помощью 136 лебедок, установленных над сценой. Для видеосопровождения деловых мероприятий и трансляции сценических инсталляций во время шоу предусмотрен экран размером 22*10 метров, состоящий из нескольких жидкокристаллических панелей, с возможностью трансформации. В зале выполнена улучшенная система вентиляции, способная обеспечить с большим запасом приток воздуха относительно нормативного. Также под каждым зрительским креслом оборудованы специальные диффyзopы, которые будут правильно распределять воздушные потоки и поддерживать необходимый микроклимат. Такая технология впервые применена в уральском регионе при строительстве общественных пространств.

Конгресс-центр оборудован надежной системой безопасности, камерами видеонаблюдения и многоуровневой системой контроля допуска в комплекс. Для комфортного прохода посетителей на входе в здание установлено 25 рамок металлоискателей и 6 рентгеновских интроскопов. Оборудование будет использоваться для бесконтактного досмотра посетителей и обеспечит вход без очередей. Билетно-пропускная система комплекса предусматривает возможность сканирования билетов, а также онлайн-бронирование.

Медиафасад конгресс-центра позволяет транслировать анонсы мероприятий, рекламный контент и другую графическую и видеоинформацию в высоком разрешении (1024*768 пикселей). LED-диодные лампы энергоэффективны и долговечны, а также имеют широкий диапазон рабочих температур от — 40 до +50 С. Изображение воспроизводится с помощью светодиодных RGB-гирлянд, расположенных вертикально на поверхности фасада.

В рамках проекта обустроена вся прилегающая к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» территория площадью 20 га. Созданы рекреационные зоны, установлены навигационные стенды, организована парковка на 6000 мест. Для отведения ливневых вод построен водоотводной канал.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, все основные строительно-монтажные работы завершены. «Комплекс возведен в кратчайшие сроки, за два года. Еще на этапе проектирования объекта нам удалось максимально учесть повышенные требования к зданию для включения его в реестр площадок, способных принимать международные деловые мероприятия с участием глав государств. По своим характеристикам конгресс-центр — один из лучших объектов в России и единственный подобного уровня комплекс во всем Урало-Сибирском регионе», — подчеркнул Уфимцев.