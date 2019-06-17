Рассмотреть упаковку с каждым годом всё сложнее: эксперт о «Светофоре»

Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Государство выдвигает так много требований к упаковкам продуктов, что на них уже почти ничего невозможно разобрать, постоянные смены требований без полноценного контроля тоже не приносят рынку ничего хорошего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 июня, глава группы компаний «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя сообщения об утверждении ГОСТа на цветовую маркировку продуктов.

Ранее «Известия» сообщили, что такой ГОСТ может быть утвержден осенью 2019 года. На упаковку или этикетку продуктов необходимо будет наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов, которые будут информировать покупателя о содержании в них сахара, соли и жиров. Цветовая маркировка, по крайней мере, на первом этапе, будет добровольной.

«Такие правила нужно либо делать обязательными для всех и проверять их соблюдение, либо не вводить их вообще. Иначе всё превращается в профанацию, а единственным зримым последствием становится увеличение стоимости.

Кроме того, таким образом с рынка выдавливаются мелкие производители. Ведь крупным компаниям почти ничего не стоит перенастроиться. Для мелких же это — серьезные и непредвиденные расходы.

Сейчас на небольшой упаковке нужно размещать уже так много информации, что прочесть ее невозможно. Уменьшение шрифта — едва ли не единственный способ. Требований становится всё больше, но рассмотреть их на упаковке всё сложнее.

Подход должен быть комплексным, и нужно, чтобы набор требований не менялся хотя бы десять лет. Сейчас же эти требования меняются каждый год, и все от этого очень устали», — отметил Александр Мышинский.