Проблему бедности решают, «перекладывая деньги из одного кармана в другой»

Москва, , 15:23 — REGNUM Региональные власти хотят решить проблему бедности в России, перекладывая деньги из одного кармана в другой, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Конечно, необходимо учитывать обеспеченность семьи, наличие яхт и автомобилей, но не все так просто, как представляется на первый взгляд. Уже сейчас получить пособие, имея лишний квадратный метр, невозможно, даже не имея никакого дохода. Рассчитывать на пособия могут только те, кто живет буквально «в нищих» условиях», — отметила эксперт.

На самом деле власти должны прежде всего помогать семьям с детьми, и может быть, установив более высокие границы дохода семьи. А всем, кто не имеет работы, и нет возможности трудоустроиться, помощь должны оказывать службы занятости. Основная категория бедных — это семьи в небольших населенных пунктах даже с одним ребенком. Таких больше 50%.

«Вся сложность в том, что там есть огороды, но некому сбывать продукцию, есть, может быть, дом, который принадлежит не молодой нуждающийся семье, а их родителям, и на пособие и помощь такая молодая семья уже рассчитывать не может. Регионы предлагают такие изменения, скорее всего, только ради улучшения статистики, но не для реального снижения уровня бедности», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд региональных чиновников в России предложили скорректировать критерии нуждаемости граждан в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности.

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