В Марий Эл темп ввода жилья упал на 22,4%

Йошкар-Ола, , 15:21 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-мая зафиксировано снижение ввода в эксплуатацию жилья на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Так, за указанный период введено в эксплуатацию 81,7 тыс. кв метров жилья, из них 36,4 тыс. кв метров или 44,5% — в сельской местности. На селе весь объем жилья построен индивидуальными застройщиками. По сравнению с 2018 годом показатель строительства на селе увеличился на 16,5%.

При этом основная доля жилья введена индивидуальными застройщиками — 63,3 тыс. кв метров или 77,4% от общего объема ввода жилья, по сравнению с предыдущим годом ввод жилья индивидуальными застройщиками увеличился на 42%.

В то же время объем работ по виду деятельности «строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом) в республике в январе-мае составил 3,695 млрд рублей. В сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,2%.

Только в мае, по сравнению с апрелем, рост составил 6,7%. Однако по сравнению с маем прошлого года работ в строительстве выполнено лишь на 0,2% больше.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года в Марий Эл было введено в эксплуатацию 336,7 тыс. кв метров жилья. От общего объема 136 тыс. кв метров или 59,6% было введено населением за счет собственных и привлеченных средств.

По сравнению с 2017 годом, ввод жилья в республике упал на 133,6 тыс. кв метров или на 28,4%. От общего объема введенного в 2017 году жилья за счет собственных средств населения было построено 148,1 тыс. кв метров или 31,5% от 470,3 тыс. кв метров.