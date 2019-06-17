Китайские предприниматели регистрируют на себя российские молочные бренды

Москва, , 15:17 — REGNUM Нерасторопность российских производителей молока привела к тому, что китайская компания из Муданьцзяна зарегистрировала все 13 брендов поставляемого в КНР молока. Готовится коллективный иск российских производителей, однако шансы отсудить торговые марки невелики.

«В конце декабря наши 13 молокозаводов получили лицензии на экспорт молока в Китай, а 28 января одна компания из Муданьцзяна зарегистрировала все эти 13 брендов молока на себя. И сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск, к сожалению, не могу сказать, в какой юрисдикции, для того чтобы эти торговые марки себе забрать», — заявил ИА Sputnik директор по развитию электронной торговли Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

При этом он отметил:

«Мы опоздали с этим, министерство сельского хозяйства поздно предупредило, наверное. С другой стороны, эта история с молоком — большая история. Может быть, китайская сторона могла бы чем-нибудь помочь. Она могла бы добровольно отдать российским производителям эти бренды».

Издание напоминает, что ранее Россельхознадзор сообщал о расширении в конце апреля 2019 года списка российских поставщиков молока до 33 компаний, а в начале апреля в Китай прибыла первая партия российского молока.