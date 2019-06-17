Власти РФ должны больше думать о внутреннем рынке, а не о внешнем – Комолов

Москва, , 17:12 — REGNUM Рост ВВП РФ можно обеспечить только за счёт внутреннего рынка, а значит, за счёт повышения доходов населения и увеличение внутренних инвестиций, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«В современных условиях глобализации источником стабильного развития является широкий внутренний спрос, — призвал не забывать экономист. — То есть надо повышать доходы населения, стимулировать внутреннее потребление, а ресурсы преимущественно направлять на внутренний рынок, а не на внешний. Сейчас в условиях деглобализации внешний фактор не может выступать таким же источником роста, каким он был в 2000-е годы».

При этом Комолов уточнил, что это не только российская проблема.

«С ней сталкиваются все экспортно-ориентированные страны. Надо расти за счёт внутреннего рынка, а значит, повышать доходы населения, увеличивать спрос, внутренние инвестиции. Это может обеспечить экономический рост. Мы видим, как мировая торговля сужается, международные инвестиции сокращаются и прежние экономические связи не позволяют расти прежними темпами», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Бузгалина, сокращение гражданами РФ расходов не стимулирует экономический рост, и более того, создаёт условия для торможения и без того едва растущей экономики России.

«Мы можем экономить и дальше, но конкретно среди граждан России, людей с высоким уровнем культуры и живущих в богатой стране, эта необходимость экономии приведёт к нарастанию очень сильного социального напряжения и осознанию необходимости серьёзных и глубоких реформ как минимум», — считает Бузгалин.

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