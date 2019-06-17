ОПЕК не сможет долго сдерживать падение мировых цен на нефть – мнение

Москва, , 15:16 — REGNUM Страны ОПЕК могут добиться краткосрочного роста цен на нефть, но в итоге всё будет зависеть от хода той торговой войны, которая разгорелась между США и КНР, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 17 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«ОПЕК может резко сократить продажу нефти и тем самым повысить на неё цену, — сказал Комолов. — Но это политический фактор, и в силу того, что он не является фундаментально экономическим, он будет иметь краткосрочный эффект. И, как известно, картельные соглашения имеют свойство держаться довольно непродолжительное время. Каждый член картеля стремится нарушить картельные соглашения и продавать нефти больше по завышенной цене, тем самым максимизируя свою прибыль через такое оппортунистическое поведение».

Таким образом, по мнению Комолова, решающее влияние на ситуацию с мировыми ценами на нефть окажет то, как будет развиваться торговая война между КНР и США.

«Мы находимся в затяжной фазе протекционизма, и война Китая с США — это явно всерьёз и надолго, — сказал экономист. — Она точно продлится несколько лет, если вообще не перейдёт во что-то более масштабное и агрессивное, чем просто экономические санкции. В конечном счёте этот фактор будет довлеть над политическим, а стало быть, цена на нефть будет, скорее всего, иметь тенденцию к падению или стагнации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государства, входящие в организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в мае 2019 года впервые за пять лет снизили добычу нефти на 230 тыс. баррелей в сутки, до 29,95 млн баррелей.

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