Прогнозы ЦБ РФ о росте ВВП напоминают гадание на кофейной гуще – экономист

Москва, , 15:15 — REGNUM В мире для российской экономики складываются негативные условия, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Банка России о том, что во втором полугодии 2019 года темпы роста ВВП РФ будут выше, чем были в первом.

«Что касается первого квартала этого года, то, как известно, рост российского ВВП оказался ниже самых консервативных и пессимистичных прогнозов — 0,5%, — сказал Комолов. — И даже Центральный банк не предполагал таких низких значений. Поэтому сейчас говорить о том, сбудется ли прогноз Центрального банка, занятие довольно спекулятивное и неблагодарное. Мы видим, как прогнозы ЦБ строятся по принципу гадания на кофейной гуще. Фактически тут можно говорить только о динамике — будет ли она положительной или отрицательной».

В целом, по мнению Комолова, в мире в настоящее время складываются негативные условия для развития российской экономики, и в первую очередь потому, что не растёт цена на нефть из-за экономической войны США и Китая.

«А поскольку Россия страна, в значительной степени зависящая от внешних рынков, то это будет негативно сказываться на росте российского ВВП, — уточнил эксперт. — При этом российской властью не предполагается роста такого показателя, как доходы населения. То есть, получается, и внутренний фактор будет негативным. В целом я бы сказал, что рост российской экономики останется на прежнем скромном уровне, который будет выше нулевой отметки, но, учитывая те проблемы, которые стоят перед российской экономикой, этот низкий темп роста можно приравнять к стагнации».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексея Заботкина, темпы роста российской экономики во втором полугодии 2019 года будут выше, чем в первом.

«Темпы роста год к году во втором полугодии будут выше, чем в первом. Мы ожидаем в рамках базового прогноза», — цитирует его ТАСС.