Иностранных пенсионеров привлекут на юг Италии низкими налогами

Палермо, Италия, , 15:08 — REGNUM Депутаты от партии «Лига» в парламенте Италии разработали параметры специального налогового режима для иностранных пенсионеров, передает Il Giornale в понедельник, 17 июня.

Иностранные граждане (любой из 98 стран, с которой у Италии подписаны договоры против двойного налогообложения) могут переехать в южные провинции Италии, в течение пяти лет налоговая ставка для них составит 7% (либо не более 100 тыс. евро в год).

Воспользоваться программой смогут и граждане Италии, прожившие за рубежом не менее пяти последних лет. Для получения такого налогового режима они должны будут селиться в небольших городах (населением не более 20 тысяч человек).

Читайте также: На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»