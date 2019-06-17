Понедельник, 17 Июня 2019 года
15:08:19 МСК

Иностранных пенсионеров привлекут на юг Италии низкими налогами

Экономика

Ставка составит 7%

Палермо, Италия, 17 июня 2019, 15:08 — REGNUM  Депутаты от партии «Лига» в парламенте Италии разработали параметры специального налогового режима для иностранных пенсионеров, передает Il Giornale в понедельник, 17 июня.

Иностранные граждане (любой из 98 стран, с которой у Италии подписаны договоры против двойного налогообложения) могут переехать в южные провинции Италии, в течение пяти лет налоговая ставка для них составит 7% (либо не более 100 тыс. евро в год).

Воспользоваться программой смогут и граждане Италии, прожившие за рубежом не менее пяти последних лет. Для получения такого налогового режима они должны будут селиться в небольших городах (населением не более 20 тысяч человек).

Читайте также: На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить