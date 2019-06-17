Всемирный Банк выделил Узбекистану $500 млн на поддержку реформ

Ташкент, , 15:06 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Узбекистану займа в размере 500 миллионов долларов для продолжения экономических преобразований и рыночной реформы, направленной на увеличение количества рабочих мест и повышение благосостояния граждан, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ВБ.

«Руководствуюсь приоритетами, изложенными в Стратегии развития Узбекистана на 2017−2021 годы, банк окажет содействие правительству в осуществлении реформ в двух важных областях, включая развитие рыночной экономики и частного сектора, а также социальную интеграции населения в быстро трансформирующуюся экономику страны», говорится в документе.

Банк отмечает, что за последние два года правительство Узбекистан предприняло решительные меры по преобразованию национальной экономики.

«Первая волна реформ была направлена на либерализацию национальной валюты и устранение административных барьеров и препятствий для местных экспортеров. В последние месяцы осуществлялись институциональные реформы, направленные на дальнейшее снижение нормативного и налогового бремени, пересмотр визовых требований и требований в отношении регистрации иностранных граждан, посещающих страну, а также снижения государственного присутствия в экономическом секторе», отмечается в сообщении.

Одновременно с этим, говорится в документе, правительство предприняло меры по развитию секторов образования и медицины, реформированию рынка труда и усилению социальной защиты населения.

Всемирный банк оказывает поддержку Узбекистану, осуществляя в стране 22 проекта на общую сумму более 3,6 миллиарда долларов, а также предоставляет аналитические и консультационные услуги правительству. Данная деятельность содействует реализации макроэкономических реформ, совершенствованию системы управления сельским хозяйством и водными ресурсами, развитию секторов энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского хозяйства, водоснабжения и санитарии.