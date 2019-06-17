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Volvo планирует до конца июня подписать СПИК — глава Калужской области

Экономика

На расширение завода в Калуге

Калуга, 17 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Специальный инвестиционный контракт (СПИК) планирует подписать шведский автопроизводитель Volvo с министерством промышленности и торговли (Минпромторг) РФ до конца июня 2019 года. Об этом заявил глава Калужской области Анатолий Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме.

Целью СПИК является расширение предприятия в Калужской области и локализация производства машин.

«Сейчас идет процесс подписания сцецинвестконтракта, там есть некоторые вопросы, которые надо урегулировать. СПИК они скоро подписывают, до конца июня», — сообщил глава региона.

Он добавил, что автопредприятие в Калуге за последние три года показывает рост, поэтому расширение и локализация являются логическим шагом.

Какой планируется объём инвестиций Артамонов не уточнил.

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