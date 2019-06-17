Лекарства — не одежда: вариант «подороже» не подходит

Москва, , 14:53 — REGNUM Обеспечение необходимыми лекарствами тех граждан РФ, кто в них остро нуждается, особенно таких категорий, как инвалиды, дети, малообеспеченные семьи, является одним из приоритетных направлений улучшения ситуации не только в системе здравоохранения, но и в сфере социального обеспечения в целом. Понятно, что фармакология — это отдельная и очень щепетильная в этом плане область, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Множество жителей России вынуждены тратить существенную часть своих доходов на обеспечение себя или своих родных жизненно необходимыми медикаментами. Это не одежда или еда, где можно выбрать «вариант подешевле или подороже» — по многим видам заболеваний альтернативы некоторым лекарствам просто нет», — отметил эксперт.

И люди просто вынуждены затягивать пояса, чтобы купить необходимые лекарства. Так что контроль в этой области должен быть строжайший. Любые нарушения, ущемляющие права российских граждан, особенно относящихся к категориям, имеющим право на льготное обеспечение, необходимо пресекать на корню.

«Хотелось бы надеяться, что Минздрав РФ, выявив сейчас масштабные нарушения, не остановится на достигнутом, а ужесточит или, быть может, в корне пересмотрит систему контроля за обеспечением населения лекарствами», — выразил надежду Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге РФ считают, что введение обязательной маркировки всех лекарственных средств отразится на стоимости препаратов: в среднем себестоимость одной упаковки увеличится на 80 копеек.

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