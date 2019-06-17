Понедельник, 17 Июня 2019 года
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На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка

Экономика

Объем инвестиций прогнозируется в сумме 12,2 млрд рублей

Ставрополь, 17 июня 2019, 14:50 — REGNUM  Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья, соглашение о реализации инвестпроекта подписали 17 июня глава региона Владимир Владимиров и учредитель сельскохозяйственного предприятия «Терский» Алибек Шебзухов.

Производство планируется создать на территории Будённовского района. В рамках проекта СХП «Терский» планирует на 4,5 тысячах гектаров ежегодно получать более 20 тысяч тонн хлопка-сырца с перспективой увеличения площади до 20 тысяч гектаров и строительства завода по джинированию хлопка. Объем инвестиций в проект оценивается в 12,2 млрд рублей. Реализовать проект планируют с проведением мелиоративных мероприятий.

В рамках госпрограммы «Развития мелиорации земель» в 2019 году в Ставропольском крае планируют реализовать три 3 проекта по строительству и реконструкции мелиоративных систем на площади 4,8 тысячи гектаров.

Отметим, что в 2018 году на Ставрополье собрали первый за 60 лет урожай хлопка — под хлопчатник было отдано около 200 га.

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Растениеводство
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