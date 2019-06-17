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Казахстан планирует привлечь дополнительные инвестиции из Германии

Экономика

Планируется, что открытие экспортного лимита позволит привлечь немецкие инвестиции

Нур-Султан, 17 июня 2019, 15:00 — REGNUM  Рамочное соглашение по открытию лимита на страховое покрытие подписали председатель правления национального управляющего холдинга Казахстана «Байтерек» Айдар Арифханов и глава международного страхового агентство «Ойлер Гермес» Инго Юнкер. Об этом сообщили в пресс-службе «Байтерек».

В рамках соглашения для Казахстана открывается лимит страхового покрытия экспортных операций Германии в размере 1 млрд евро. Планируется, что открытие экспортного лимита позволит привлечь немецкие инвестиции в экономику Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая посол Германии в Казахстане Тило Клинер заявил, что немецкие компании планируют направить инвестиции в производство электроэнергии, развитие ЖКХ и туризма в Туркестанской области Казахстана.

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Экономика Казахстана
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