Федеральная грузовая компания приобретёт 25 тыс. вагонов в 2019-2021 годах

Москва, , 14:44 — REGNUM Федеральная грузовая компания (ФГК) заключила договоры на поставку 25 тысяч вагонов в 2019—2021 годах, сообщает 17 июня пресс-служба Российских железных дорог.

Поставщиками подвижного состава выступят концерн «Уралвагонзавод» (поставит 17 тыс. полувагонов) и компания «Алтайвагон» (7 тыс. полувагонов и 1 тыс. платформ). Максимальная стоимость контрактов составляет 90 млрд рублей.

Как пояснил генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович, трехлетний контракт выгоден обеим сторонам.

«Ежеквартальный пересмотр цены позволит оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и валютные колебания», — сказал глава компании.

Федеральная грузовая компания — дочернее общество ОАО «РЖД», один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.

Читайте также: РЖД рассчитывают получить более 130 гибридных локомотивов