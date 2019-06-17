Тренд на здоровый образ жизни: о новой маркировке продовольствия

Барнаул, , 14:43 — REGNUM Новая маркировка на продуктах питания «Светофор» должна понравится потребителям, считает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новый ГОСТ, согласно которому красная полоска будет предупреждать о превышении нормы содержания сахара, соли и жиров в продуктах, он пояснил:

«Тренд на здоровый образ жизни и здоровое питание набирает обороты. Сегодня многие россияне буквально вчитываются в состав тех или иных продуктов питания, высчитывают калорийность приобретаемых продуктов. Данный светофор — это визуализация порогов здорового питания начиная от полезного для здоровья зелёного состава до красного состава продуктов с сомнительным качеством. Сама по себе идея хорошая, и думается, что потребитель её оценит положительно».

Напомним, маркировку продуктов питания «Светофор», подготовленную в окончательной версии ФИЦ питания и биотехнологии, планируется принять осенью 2019 года. Согласно соответствующему документу, цветные маркеры на упаковке будут информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Этот межгосударственный стандарт будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации.

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