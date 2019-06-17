«Улучшитель»: «светофорная» маркировка продуктов питания

Москва, , 14:35 — REGNUM К инициативе введения обязательной маркировки продуктов питания «Светофор» двоякое отношение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

С одной стороны, подобная маркировка, действительно, была бы полезной. Многие производители указывают состав продукции настолько мелким или нечитаемым из-за фона шрифтом, что и с хорошим-то зрением непросто разобраться, сколько в том или ином продукте жиров, сахара, добавок и «улучшителей».

"Крупные цветные маркеры могли бы помочь решить эту проблему. А для добросовестных производителей — это дополнительная возможность вызвать интерес к своим продуктам со стороны потребителей, которые будут видеть, что от них ничего не скрывают. По сути, отличный ход, чтобы увеличить лояльность потребителей к данному бренду», — полагает эксперт.

Но, с другой стороны, многие производители опасаются, что новые стандарты по маркировке, которые пока носят добровольный характер, станут обязательными, что неизбежно скажется на себестоимости продукции. На начальном этапе, действительно, придется понести какие-то расходы на изменение внешнего вида упаковки, чтобы предусмотреть на ней цветные маркеры.

«Но, во-первых, эти расходы будут не так велики, как может показаться, во-вторых, как уже было сказано выше, это, по сути, будут разовые расходы. Так что опасения, что из-за «светофорной» маркировки продукты питания могут заметно подорожать, мягко говоря, преувеличены», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор». На этикетку продуктов питания будут наносить полосы красного, желтого и зеленого цветов. «Светофор» будет введен осенью 2019 года.

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