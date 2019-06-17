Korea Gas Corporation и ExxonMobil подписали соглашение о сотрудничестве

Нагано, Япония, , 14:36 — REGNUM Представители южнокорейской государственной газовой компании Korea Gas Corporation подписали соглашение о сотрудничестве с представителями американской нефтяной компании ExxonMobil. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компании заключили соглашение о совместных исследованиях в области энергетики и технологий.

Известно, что подписание документа состоялось 15 июня в японской Каруидзава, префектура Нагано, где состоялась пятнадцатая встреча министров стран «Большой двадцатки» по вопросам энергетики и экологии.

«Сотрудничество с ExxonMobil, крупнейшей компанией в мире, мы сможем лидировать в энергетической отрасли в будущем», — сообщили представители компании Korea Gas Corporation.